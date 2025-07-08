Суд продлил предварительное заключение Промеса и отложил рассмотрение дела до 2026 года

Как заявил судья, особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено

АМСТЕРДАМ, 8 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста "Спартака" Квинси Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года. Как передает корреспондент ТАСС, основанием для этого суд счел риск побега спортсмена в другую страну.

"Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено", - заявил председательствующий судья Роб Хефферт, оглашая решение инстанции. Дело было отложено на неопределенный срок, следующее слушание ожидается не раньше 2026 года.