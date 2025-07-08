Автобус с футболистками сборной Уэльса попал в аварию за день до матча Евро

ДТП произошло по дороге команды на тренировку

ТАСС, 8 июля. Автобус с женской сборной Уэльса по футболу попал в аварию перед тренировкой накануне матча на чемпионате Европы. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

ДТП произошло по дороге команды на тренировку, которая была запланирована в Санкт-Галлене. Отмечается, что никто из находившихся в автобусе не пострадал, однако тренировку пришлось отменить. Водитель другого транспортного средства был доставлен в больницу из-за полученных незначительных травм.

Сборная Уэльса 9 июля проведет матч против команды Франции. В стартовой игре турнира валлийские футболистки проиграли соперницам из Нидерландов (0:3).

Чемпионат Европы завершится 27 июля. Турнир проходит в Швейцарии. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.