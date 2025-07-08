Пономарев объяснил, почему так мало выбранных на драфте россиян играют в "Каролине"

Только четыре российских хоккеиста, взятых на драфте за всю историю клуба, заиграли в НХЛ

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Многие российские игроки не отправляются в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" после выбора этой командой на драфте, так как понимают, что там не сама простая система в плане перспектив. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок системы "Каролины", нападающий "Авангарда" Василий Пономарев.

На прошедшем в конце июня драфте НХЛ "Каролина" выбрала четырех российских игроков.

"В каждой системе клуба есть российский скаут, просто "Каролина" больше видит потенциал в российских ребятах, нежели другие клубы, - сказал Пономарев. - Не все решаются ехать в "Каролину", так как понимают, что там не самая простая система, чтобы пробиться наверх".

Пономарев выступал в системе "Каролины" с 2021 по 2024 год, проведя за основную команду два матча, забив гол и отдав передачу. Этим летом он был обменян "Спартаком", у которого были на него права в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге, в омский клуб.

"Система "Каролины" больше отличается от других, поскольку в ней и вне сезона, и во время него приходится преодолевать себя. В ней не так много выходных, но если тебе это подходит, ты будешь наслаждаться каждым днем. Для тех, кто прошел суровые сборы в России, это будет преимуществом, нежели им будет там некомфортно", - добавил он.

"Каролина" является рекордсменом по выбору россиян за последние драфты НХЛ. За последние четыре года "Харрикейнз" выбрали 18 россиян. Только четыре российских хоккеиста, взятых на драфте за всю историю клуба, заиграли в НХЛ.