КДК РФС рассмотрит дело "Торпедо" 10 июля

Совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет заседание по делу московского "Торпедо" 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Ранее ТАСС сообщал, что совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант - бухгалтер клуба Ирина Волкова - отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Позднее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил "Спорт-Экспрессу", что в случае исключения "Торпедо" в предстоящем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступят 15 команд. При этом Митрофанов не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона. Новый сезон РПЛ, в котором должны принять участие 16 команд, включая "Торпедо", стартует 18 июля.

По итогам сезона-2024/25 "Торпедо" заняло второе место в Мелбет - Первой лиге и заработало право на выступление в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата России. В стартовом туре предстоящего розыгрыша РПЛ московский клуб должен принять столичный ЦСКА. Встреча запланирована на 21 июля.