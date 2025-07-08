Команда форварда "Филадельфии" Мичкова победила в фестивале по хоккею 3х3

В финале "Оранжевые" выиграли со счетом 9:7 у команды "Белых" защитника "Металлурга" Егора Яковлева

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Команда "Оранжевых", в составе которой играл нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" Матвей Мичков, стала победителем фестиваля по хоккею 3х3. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Турнир с участием лучших игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в рамках Суперфинала чемпионата КХЛ 3х3. Победители полуфинальных пар сыграли в финале, проигравшие - в матче за третье место. В финале "Оранжевые" выиграли со счетом 9:7 у команды "Белых" защитника "Металлурга" Егора Яковлева. В игре за третье место победу одержала команда "Красных" спартаковца Павла Порядина, переигравшая "Черных" его одноклубника Егора Зайцева.

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

Победитель Суперфинала, в котором участвуют "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Металлург", "Трактор", минское "Динамо" и "Авангард", определится 12 июля.