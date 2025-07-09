Шестеркин рассказал о реакции на рекорд Овечкина в США

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" отметил, что "все на ушах стояли"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Снайперский рекорд капитана капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в США стал большим событием для всех, кто следит за хоккеем. Об этом ТАСС рассказал вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" олимпийский чемпион Игорь Шестеркин.

"Все на ушах стояли, думаю, точно так же, как и в России, - сказал Шестеркин о рекорде. - Я в основном кручусь в хоккейных кругах, и это считается очень большим достижением. Таковым оно и является. Все люди, которые хоть немного соприкасались с хоккеем, знали об этом великом рекорде. Дай бог, чтобы Саша продолжал в том же духе и добрался до тысячи".

"Он большой молодец, мы за него очень рады. Как вратарь могу поблагодарить его за то, что [рекордную шайбу забил] не мне", - добавил он.

В начале апреля 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету российского форварда "Вашингтона" 897 заброшенных шайб.