Юдин возглавил баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань"

Сезон-2024/25 команда провела под руководством президента краснодарского клуба Андрея Ведищева

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Руководство краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" объявило о назначении Антона Юдина на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сезон-2024/25 команда провела под руководством президента краснодарского клуба Андрея Ведищева.

Юдину 52 года, в завершившемся сезоне он возглавлял ЦСКА-2, который под его руководством завоевал серебро Суперлиги. Также он возглавлял "Зенит-2" и сборные России среди игроков до 16 и 20 лет. С 2014 по 2023 год был ассистентом главного тренера ЦСКА.

"Локомотив-Кубань" в завершившемся сезоне дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ. в матче за третье место клуб уступил УНИКСу.