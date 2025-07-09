Хорнера уволили с поста руководителя команды "Формулы-1" "Ред Булл"

Он занимал эту должность с момента основания команды в 2005 году

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Руководителя команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Кристиана Хорнера уволили со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Хорнер руководил командой с момента ее основания в 2005 году. Новым руководителем стал Лоран Мекис, который возглавлял младшую команду "Ред Булл" - "Рейсинг Буллз". Его место займет Алан Пермейн.

Под руководством Хорнера "Ред Булл" шесть раз выиграл Кубок конструкторов. Восемь раз пилоты команды побеждали в личном зачете чемпионата мира. В текущем сезоне "Ред Булл" занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", располагается на третьей строчке в личном зачете (165 очков), второй пилот коллектива японец Юки Цунода с 10 набранными баллами идет 17-м.

Хорнеру 51 год. В феврале прошлого года его обвиняли в непристойном поведении по отношению к сотруднице команды. После проведенного внутрикомандного расследования он был оправдан.