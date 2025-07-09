Колосков считает, что не надо спешить с выводами относительно задержанного арбитра Головко

Сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко во вторник 8 июля по подозрению во влиянии на результаты матча Первой лиги

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пока не стоит спешить с выводами относительно футбольного арбитра Богдана Головко, подозреваемого во влиянии на результаты матча Первой лиги. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее РБК сообщил, что сотрудники МВД задержали арбитра Головко во вторник 8 июля по подозрению во влиянии на результаты матча Мелбет - Первой лиги между московским "Торпедо" и "Камазом" из Набережных Челнов.

"Людей могут вызвать в следственный комитет для проведения следственных действий. Пока это только подозрения, поэтому думаю, нужно этим и ограничиться, - сказал Колосков. - Очень опасно сейчас строить какие-то предположения, которые могут рассыпаться как карточный домик. И мы человека обидим, и сами будем выглядеть в непривычном свете. Моя позиция такая: есть решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), и я потом только скажу, прав ли КДК или нет".

В матче 24 мая "Торпедо" сыграл с "Камазом" вничью в заключительном туре и вышел в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Как передают РБК источники детали следствия, арбитр сознательно совершил ошибку в пользу "Торпедо", дважды принимая решения не назначать пенальти в ворота московской команды. После матча экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала решение арбитра не назначать пенальти в одном из тех эпизодов ошибочным.

По мнению Колоскова, в элитном дивизионе судейство удовлетворительное. "Я бы оценил действия судей в РПЛ удовлетворительным. Пресса первой ставит вопрос с недоумением, почему арбитр поступил так или иначе. Сейчас таких массовых вопросов нет. Из чего могу сделать вывод, что судейство достаточно приличное", - отметил он.

Обвинения в подкупе арбитров в "Торпедо"

10 июля КДК РФС проведет заседание по делу московского "Торпедо".

Ранее ТАСС сообщал, что совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант - бухгалтер клуба Ирина Волкова - отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Позднее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил "Спорт-Экспрессу", что в случае исключения "Торпедо" в предстоящем сезоне РПЛ выступят 15 команд. При этом Митрофанов не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона. Новый сезон РПЛ, в котором должны принять участие 16 команд, включая "Торпедо", стартует 18 июля.

В стартовом туре предстоящего розыгрыша РПЛ московский клуб должен принять столичный ЦСКА. Встреча запланирована на 21 июля.