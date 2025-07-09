Мужчина нанес ножевое ранение полицейскому на финише четвертого этапа "Тур де Франс"

От серьезного ранения сотрудника полиции спас бронежилет

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Мужчина с ножом напал на сотрудника полиции и угрожал зрителям, собравшимся на финише четвертого этапа многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс" во французском Руане. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел за два часа до финиша велогонщиков. Мужчина, который, по информации источника, несколько недель назад сбежал из больницы, нанес ножевое ранение одному из сотрудников полиции - его от серьезного повреждения спас бронежилет. Другой полицейский выстрелил нападавшему в ногу, после чего мужчине оказали медицинскую помощь и задержали.

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates стал победителем четвертого этапа "Тур де Франс". Велогонка завершится 27 июля.