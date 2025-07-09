Бывший вратарь "Витязя" Дорожко отметил, что был морально готов к расформированию команды

"Витязь" исключен из КХЛ до 2030 года

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший голкипер "Витязя" Максим Дорожко морально был готов к тому, что подмосковную команду, выступавшую в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расформируют этим летом. Об этом Дорожко рассказал ТАСС.

24 июня КХЛ объявила о том, что "Витязь" пропустит сезон-2025/26. Ранее ТАСС сообщал, что клуб прекратит существование из-за недостатка финансирования. Позднее лига объявила, что "Витязь" не будет выступать в чемпионате как минимум до 2030 года.

"Тяжело это было все, к такому не подготовишься. Все свалилось как снег на голову - очень резко и быстро. Мы особо ничего не понимали, что происходит, информации тоже не было, все на уровне слухов, все выкладывали Telegram-каналы", - сказал Дорожко.

"Я общался со своим агентом и был тогда психологически готов к тому, что клуб закроется. Да, у Telegram-каналов своя информация, что спонсоры нашлись, сеяли надежду, и каждый день были такие качели. Оставалось все это не слышать, чтобы не расшатывать психику. Больше пугала неизвестность, поэтому старался отключиться от этого, продолжал тренироваться", - добавил он.

Еще до официального объявления об исключении "Витязя" 26-летний Дорожко перешел в хабаровский "Амур". В прошлом сезоне Дорожко в 42 матчах одержал 12 побед.