В РФС не могут раскрыть детали дела, связанного с задержанием судьи Головко

8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не может раскрыть какие-либо детали по делу руководителей московского "Торпедо", связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба РФС.

"РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей "Торпедо", связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании. РФС на данный момент не может раскрыть какие-либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия", - сообщили в пресс-службе РФС.

8 июля сотрудники МВД задержали Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечается, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) арбитр дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышел в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее ТАСС сообщал, что совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант - бухгалтер клуба Ирина Волкова - отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Позднее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил газете "Спорт-Экспресс", что в случае исключения "Торпедо" в предстоящем сезоне РПЛ выступят 15 команд. При этом Митрофанов не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона. Новый сезон РПЛ, в котором должны принять участие 16 команд, включая "Торпедо", стартует 18 июля. 10 июля контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет заседание по делу "Торпедо".