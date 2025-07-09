Игры Александра Невского соберут более 3 тыс. участников из разных стран

Соревнования пройдут 9-15 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, которые в этом году впервые пройдут в международном формате, соберут в Санкт-Петербурге свыше 3 тыс. участников из России и из-за рубежа, сообщил председатель городского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь. Соревнования состоятся с 9 по 15 сентября, частью программы также станет форум "Вера и спорт", который соберет представителей разных конфессий.

"Игры пройдут в сентябре. Возрастная категория - 12-14 лет. Планируют принять участие более 3 тыс. участников. На сегодняшний день пять зарубежных стран подтвердилось. И из 75 субъектов РФ [приедут спортсмены]", - рассказал Шантырь на пресс-конференции в ТАСС.

Игры традиционно включают шесть видов спорта: мини-футбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, самбо и шахматы, а также выполнение нормативов комплекса ГТО. В дополнительной программе - скейтбординг и шахматы-онлайн. В составе каждой из команд будут не только спортсмены и тренеры, но и духовные наставники. Центром игр будет спорткомплекс "Юбилейный", всего же будет задействовано пять площадок.

На форуме "Вера и спорт" участники обсудят вопросы взаимосвязи спорта и религии, спорта и веры. Как рассказал на пресс-конференции настоятель храма иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" иерей Богдан Полевой, пленарное заседание форума состоится 12 сентября в Большом зале Филармонии. 11 сентября на площадке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена будут проходить панельные дискуссии и круглые столы с участием богословов, общественных деятелей, преподавателей вузов - теологических, спортивных и иных, как из России, так и из других стран. Они будут обсуждать широкий круг тем, в их числе - тенденции, связанные с использованием искусственного интеллекта, безопасность киберспорта и другие.

Главная цель игр - погрузить будущих профессиональных спортсменов в среду доброжелательного межконфессионального общения, традиционных ценностей, популяризировать физкультуру и спорт. Игры были названы в честь великого князя Александра Невского, так как его образ является олицетворением победы, мужества, дипломатии и нравственной святости, пояснил иерей. "Игры не являются сугубо православными. В конфессиональном понимании - и мы на этом все время натаиваем - эти игры межконфессиональные", - подчеркнул он.

Предстоящие соревнования в Петербурге станут третьими по счету. В 2023 году местом их проведения был город Кемерово, в 2024 году - Нижний Новгород.

Зрелищные состязания на воде и парад аквабайков

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается еще два крупных спортивных события, связанных с именем Александра Невского, - это Кубок России (с 11 по 14 июля) и чемпионат России по водно-моторному спорту в классах "аквабайк" (с 18 по 20 июля). В этом году они приурочены к 785-й годовщине Невской битвы. Как рассказал президент Спортивной федерации водно-моторного спорта Санкт-Петербурга Евгений Ерухимов, состязания будут проходить в акватории рек Малая Нева и Малая Невка. Для зрителей будут установлены трибуны, вход на них будет свободным.

"Вид спорта - максимально зрелищный", - отметил вице-президент федерации, член сборной России, многократный чемпион России Анастас Панченко. Он сообщил, что если позволят погодные и технические условия, соревнования эффектно завершит 20 июля парад аквабайков с флагами. "И также, если позволят погодные условия, планируем растянуть над водой с помощью профессиональных спортсменов, с помощью гидрофдая большой флаг с силуэтом Александра Невского. Это должно быть зрелищно, масштабно", - отметил он.