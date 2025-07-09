Мозгов рассказал, в каком случае клуб НБА "Бруклин" будет строить команду вокруг Демина

"Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером

ТАСС, 9 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" будет строить команду вокруг россиянина Егора Демина, если он сможет себя реализовать. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал Тимофей Мозгов, ставший чемпионом НБА в 2016 году.

"Егор был выбран под восьмым номером драфта, в таких случаях, если он себя реализует, то уже команду будут строить под него, а не наоборот, - сказал Мозгов. - Это очень хочется увидеть. Означает ли обмен Д'Анджело Расселла, что Егору будут больше доверять? Это абсолютно ничего не значит. Лишь то, что ему нужно будет больше работать. Кроме упорства и работы, ему сейчас ничего не поможет. И главное без травм".

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.