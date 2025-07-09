Суд приговорил Анчелотти к одному году тюрьмы за неуплату налогов

Мадридский суд установил, что тренер нарушил закон в 2014 году

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Бывший тренер испанского футбольного клуба "Реал" итальянец Карло Анчелотти приговорен к одному году тюремного заключения за неуплату налогов. Соответствующее решение вынес Высший суд Мадрида, текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно законам Испании, чаще всего приговоры до двух лет лишения свободы являются условными.

"Суд приговаривает Анчелотти к одному году тюремного заключения за совершение преступления в отношении налогового периода 2014 года и оправдывает его в отношении налогового периода 2015 года", - говорится в заявлении.

Судебный процесс над Анчелотти длился с 2 апреля. По информации портала Relevo, обвинение считало, что Анчелотти в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в "Реале", но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила €1,062 млн.

Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. Вместе с командой он дважды становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, а также клубного чемпионата мира, по три раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Итальянец является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов в качестве тренера - он приводил свои команды к титулу пять раз.

В мае Анчелотти покинул "Реал" и возглавил сборную Бразилии. Контракт с 66-летним тренером рассчитан до конца чемпионата мира по футболу в 2026 году.