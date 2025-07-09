Хоккеист Просветов назвал ЦСКА великим клубом

В прошлом сезоне он провел в составе красно-синих 43 матча

ТАСС, 9 июля. Московский ЦСКА является великим хоккейным клубом, выступление в составе этой команды подразумевает большую ответственность перед болельщиками. Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" бывший вратарь ЦСКА Иван Просветов.

"Я долгое время был первым вратарем лиги по всем показателям. Почти побил рекорд Ильи Сорокина по победам, - сказал вратарь. - Считаю, что сезон получился хорошим. Очень благодарен ЦСКА. Это привилегия - играть за такой великий клуб".

"Играть за ЦСКА - не самая легкая задача. Берешь на себя большую ответственность перед болельщиками, надевая этот свитер. Это один из самых именитых клубов в Европе. Ты не можешь подходить к своей работе не на 100 процентов", - добавил Просветов.

Просветову 26 лет, в минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА в Фонбет - КХЛ. В 38 матчах регулярного чемпионата он одержал 20 побед, процент отраженных бросков составил 92%. В плей-офф КХЛ Просветов одержал 2 победы в 5 матчах при проценте отраженных бросков 91,8%. Ранее в НХЛ Просветов выступал за "Аризону" и "Колорадо", всего в североамериканской лиге россиянин провел 24 матча и одержал 8 побед. 2 июля Просветов заключил однолетний контракт с "Калгари".