Глава ФРСР сообщил результаты экспертизы рыбы, пойманной в Москве-реке

По словам Александра Комиссарова, рыболовы-спортсмены ловят рыбу в черте города

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Москве-реке можно поймать рыбу нормального качества, но она обладает запахом моющих средств. Об этом журналистам рассказал президент Федерации рыболовного спорта России (ФРСР) Александр Комиссаров в преддверии празднования Дня рыбака.

День рыбака отмечается в России во второе воскресенье июля, в этом году эта дата приходится на 13 июля.

"Наши рыболовы-спортсмены рыбу ловят в черте города, например, Москва-река напротив Кремля. Великолепно рыба ловится, причем "трофейная" напротив "Москва-Сити". Спортсмены сдавали рыбу в лабораторию. С учетом работы очистных сооружений вода в Москве и Подмосковье стала намного чище - перестали ссыпать в реку снег. Но после очистных сооружений вода где-то не совсем очищается, поэтому рыба нормальная, но немного попахивает отдушкой моющих средств. А в Казани, к примеру, или Ярославле рыбу ловят и там же едят - она нормальная", - сообщил Комиссаров.