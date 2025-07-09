Мозгов уверен, что Голдин воспользуется своим шансом в клубе НБА "Майами"

Ранее "Майами" объявил о заключении контракта с Владиславом Голдиным

ТАСС, 9 июля. Российский центровой Владислав Голдин воспользуется шансом в клубе "Майами" и сможет закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал Тимофей Мозгов, ставший чемпионом НБА в 2016 году.

2 июля "Майами" объявил о заключении контракта с Голдиным.

"Хотелось, чтобы Влада выбрали на драфте, - сказал Мозгов. - К моему большому сожалению, этого не произошло. Но тем не менее один год контракта - это уже большое достижение. Хочется, чтобы он им воспользовался. И очень важно, чтобы ему дали возможность проявить себя. Думаю, он воспользуется своим шансом".

Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА. Согласно двустороннему контракту, игрок может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время должен выступать в Лиге развития (G League) за фарм-клуб.

Голдину 24 года. Минувший сезон он провел в Национальной ассоциации студенческого спорта, выступая за "Мичиган Вулверинз", в составе которого дошел до 1/8 финала "Мартовского безумия". Россиянин в среднем за игру набирал 16,6 очка, делал 7 подборов и совершал 1,4 блока.