Турнир по рыбной ловле с участием ветеранов СВО пройдет 11 июля под Коломной

Глава Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров отметил, что было принято решение создать направление адаптивной рыбной ловли

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Соревнования по рыбной ловле, участниками которых станут ветераны специальной военной операции (СВО), пройдут 11 июля в Коломенском районе Московской области. Об этом журналистам сообщил президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.

"Не все люди, получившие инвалидность, хотят идти в театр, кино, заниматься каким-либо спортом, у многих есть потребность просто выехать на природу, порыбачить. Поэтому мы решили создать направление адаптивной рыбной ловли, и 11 июля в Подмосковье, в Коломенском районе пройдет первый турнир, участниками которого станут росгвардейцы - ветераны СВО", - рассказал Комиссаров.