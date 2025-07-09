Петрова считает, что поколение Мирры Андреевой не сравнить с временами Шараповой

В одиночном разряде Уимблдона не осталось российских спортсменов

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поколение российских теннисисток времен Марии Шараповой превосходит по уровню нынешнее, об этом свидетельствуют результаты на крупных турнирах. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

На проходящем Уимблдоне сразу четыре теннисиста из России вышли в 1/4 финала - Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Все они не смогли преодолеть стадию четвертьфинала. Последний раз четыре россиянина доходили до этой стадии в 2005 году, тогда в 1/4 финала сыграли Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.

"Сложно сравнивать поколения. Поколение, которое было у нас, - это три человека в десятке, еще шестеро в полтиннике. Этого я сейчас не наблюдаю. Настя Павлюченкова, можно сказать, из нашего поколения, она молодец, что может играть с девчонками, которые гораздо младше. Самсонова очень радует, Александрова наконец дошла до таких стадий. Мирра Андреева из нового поколения, уверена, за ней потянется молодежь - та же Диана Шнайдер, с которой Мирра играет в паре", - сказала Петрова.

"Но сегодняшние успехи все равно не сравнить с тем временем, когда трое наших теннисистов занимали пьедестал Олимпийских игр, когда Маша Шарапова в 17 лет выиграла Уимблдон, Света Кузнецова - Открытый чемпионат США, а две наши теннисистки играли в финале Открытого чемпионата Франции, - подчеркнула Петрова. - Но то, что имеем сейчас - мы должны этим гордиться, в непростые времена все равно прогрессируем".