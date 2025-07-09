КДК РФС решит вопрос участия "Торпедо" в РПЛ

На заседании, которое пройдет 10 июля, могут быть приняты разные решения - от снятия со всех соревнований до назначения штрафа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 10 июля проведет заседание, на котором решится вопрос участия московского "Торпедо" в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств.

Также РБК сообщил о том, что 8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча, а именно в совершенной ошибке в пользу "Торпедо" во время игры команды с "Камазом" из Набережных Челнов. 24 мая "Торпедо" дома сыграло с "Камазом" вничью со счетом 1:1 в заключительном, 34-м туре Первой лиги и со второго места вышло в РПЛ. Головко в этом матче дважды не назначил пенальти в ворота "Торпедо", после чего экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала решение арбитра не назначить один 11-метровый ошибочным.

9 июля в СМИ также появилась информация о том, что еще девять арбитров находятся под подозрением в получении взяток, а один футбольный клуб подозревается в подкупе арбитров. Имена арбитров и название клуба не уточняются.

Что будет с "Торпедо"

Как объяснил журналистам глава Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, варианты санкций к московскому клубу могут быть разными.

"По дисциплинарному регламенту РФС вариантов много, какое решение примет КДК, я знать не могу: от снятия со всех соревнований до назначения штрафа. Вариаций много - снятие очков, перенос клуба в лигу ниже, могут быть разные варианты, и мало кто понимает, что может произойти, можем только предполагать", - сказал Измайлов.

9 июля адвокат Соболева Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что команда может быть распущена в случае ее исключения из РПЛ. "РФС может исключить ФК "Торпедо" из РПЛ по надуманным основаниям. Оснований для задержания нового арбитра, на наш взгляд, не было. Говорить о предвзятости судьи заранее я бы не стал. Кроме этого, Леонид Давидович [Соболев] посчитал правильным в случае решения о том, что "Торпедо" больше не играет в РПЛ, распустить команду", - рассказал Алешкин.

На данный момент команда продолжает готовиться к сезону. Новый генеральный директор клуба Сергей Синяев в беседе с ТАСС отметил, что игроки не отвлекаются на новости.

"Все стабильно, все по плану - готовимся к премьер-лиге, не отвлекаемся на слухи. Все финансовые гарантии подтверждены. Никаких упаднических настроений в команде нет, все стабильно - команда работает по заранее выработанному плану тренерского штаба и руководства", - сказал Синяев.

Кто может прийти на замену

Как сообщает "Спорт-Экспресс", с большой долей вероятности "Торпедо" исключат из числа участников РПЛ, и в таком случае его место займет "Оренбург". В прошлом сезоне "Оренбург" занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда готовится к сезону в Первой лиге, однако в случае ее повышения в РПЛ ей потребуется замена. Вместо "Оренбурга" в Первой лиге может сыграть "Алания" из Владикавказа, которая заняла там в прошлом сезоне 17-е место. Однако клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, поэтому вакантное место может занять астраханский "Волгарь", проигравший в стыковых матчах за выход в Первую лигу "Челябинску".

Заседание КДК РФС начнется в 11:00 мск и пройдет в закрытом режиме.