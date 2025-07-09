48 российских спортсменов выступят на летней Универсиаде в Германии

Соревнования пройдут с 16 по 27 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. На Всемирных студенческих играх - 2025 в Германии выступят 48 российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза (РССС).

"Утвержден состав участников Всемирных студенческих игр 2025 года в Германии, спортсмены из России выступят под нейтральным флагом, - рассказал представитель РССС. - В состав нашей команды войдут 48 спортсменов - девушек и юношей - по 9 видам спорта: гребному спорту, дзюдо, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, стрельбе из лука, теннису, тхэквондо, фехтованию. Вместе с участниками на Игры смогут поехать тренеры и специалисты, работающие с атлетами".

"Среди участников представители 26 университетов из 18 регионов России, в том числе мастера спорта международного класса России и заслуженные мастера спорта России", - добавил собеседник ТАСС.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.