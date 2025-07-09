Определились все полуфиналисты Уимблдона в одиночном разряде

Турнир завершится 13 июля

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сыграет в полуфинале Уимблдона против рекордсмена по числу побед на турнирах Большого шлема серба Новака Джоковича. Соревнования проходят в Лондоне.

В другом матче 1/2 финала в мужском одиночном разряде встретятся действующий чемпион турнира испанец Карлос Алькарас и американец Тейлор Фритц.

В женском одиночном разряде за выход в финал сразятся лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и представительница США Аманда Анисимова, а также Ига Свёнтек из Польши и швейцарка Белинда Бенчич.

Теннисистки проведут свои полуфинальные матчи 10 июля, теннисисты - 11-го числа.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет £53,5 млн. Победителем двух предыдущих розыгрышей в мужском одиночном разряде является Алькарас. У женщин в прошлом году победу одержала Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.