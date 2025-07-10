Олимпийский чемпион по тхэквондо Ларин не вошел в состав сборной России на чемпионат мира

Турнир пройдет в октябре в Китае

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Шестнадцать спортсменов включены в список кандидатов в сборную России по тхэквондо для участия в октябрьском чемпионате мира в Китае. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Вадим Иванов.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 24 по 30 октября в китайском Уси. Кубок президента WT-Европа, проходивший в середине мая в Болгарии, являлся для россиян, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе, последним отборочным турниром на главный старт года.

В список кандидатов для участия в чемпионате мира вошли Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг), Галина Медведева (до 49 кг), Анастасия Субботина (до 53 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 62 кг), Виктория Железнова (до 67 кг), Анастасия Космычева (до 73 кг), Линара Муслимова (свыше 73 кг), Дмитрий Балахнеев (до 54 кг), Идар Багов (до 58 кг), Максим Осин (до 63 кг), Амир Выков (до 68 кг), Магомед Абдусаламов (до 74 кг), Артем Мытарев (до 80 кг), Рафаэль Камалов (до 87 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг).

Аюкаев в финале Кубка президента WT-Европа взял верх над олимпийским чемпионом 2021 года Владиславом Лариным, который в итоге не вошел в список кандидатов на участие в чемпионате мира - 2025.

Предыдущий чемпионат мира по тхэквондо проходил в 2023 году в Баку. Из столицы Азербайджана россияне вернулись с одной золотой и четырьмя бронзовыми медалями. Обладателями наград стали Хузина (золото), а также Кадырбеч Дауров, Татьяна Минина, Полина Хан и Кристина Адебайо.