В КДК РФС ожидают, что представители руководства "Торпедо" посетят заседание 10 июля

Заседание начнется в 11:00 мск

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассчитывает, что представители руководства "Торпедо" приедут на заседание комитета 10 июля. Об этом он сообщил ТАСС.

Заседание начнется в 11:00 мск. Оно пройдет в закрытом режиме, решение по итогам будет обнародовано на информационных ресурсах РФС.

"Ждем, что приедут представители [Валерия] Скородумова и [Леонида] Соболева (бывший гендиректор и совладелец клуба соответственно - прим. ТАСС)", - сказал Григорьянц.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", с большой долей вероятности "Торпедо" исключат из числа участников РПЛ, его место займет "Оренбург".

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств. 8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечается, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) судья дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышло в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра не назначить один 11-метровый удар.

9 июля адвокат Соболева Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что команда может быть распущена в случае ее исключения из РПЛ.