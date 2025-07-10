Александр Овечкин готов продолжить актерскую карьеру

Ранее хоккеист исполнил эпизодическую роль в сериале "Минута тишины"

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рекордсмен по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин готов продолжить сниматься в фильмах. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне очень понравилось [сниматься]. С таким профессионалом, как Женя Цыганов, все прошло гладко и, главное, без травм. На площадке было весело, были даже смешные моменты. Если у сериала будет продолжение - почему бы и нет (не продолжить сниматься - прим. ТАСС)", - рассказал Овечкин.

20 января 2025 года состоялась премьера сериала "Минута тишины", где в одной из сцен в роли самого себя появился Овечкин. Это стало его дебютом в кино. Овечкин снялся в эпизоде вместе с популярным актером Евгением Цыгановым. Автором идеи и консультантом сериала стал президент "Норникеля" Владимир Потанин.