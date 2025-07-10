На Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии выступят 144 российских легкоатлета

Турнир пройдет 12-13 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В состав сборной России по легкой атлетике на международный турнир "Кубок сильнейших спортсменов", который пройдет в Бресте, вошли 144 спортсмена, включая чемпионов мира Данила Лысенко и Екатерину Коневу. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Кубок сильнейших спортсменов пройдет в Бресте с 12 по 13 июля. Состав сборной на международные соревнования в Бресте формировался по итогам Кубка России, проходившего в подмосковном Жуковском с 20 по 22 июня.