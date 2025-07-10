Боксер Лучкина после инцидента с орангутангом продолжит тренироваться в Пятигорске

Ранее ее отчислили из клуба "Боец"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Боксер Анастасия Лучкина будет тренироваться и готовиться к поединкам в Пятигорске. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсменки.

Ранее появилось видео, на котором боксер Лучкина курит вейп, а затем дает его орангутангу в парке "Тайган" в Крыму. Позднее спортсменка принесла извинения, но ее отчислили из пятигорского клуба "Боец". Федерация бокса России вынесла Лучкиной предупреждение.

"Анастасия перешла в другой зал. Она будет тренироваться и готовиться в Пятигорске", - сказал собеседник агентства.