Фигуристка Валиева продолжит находиться под строгим международным допинг-контролем

Всего в пулы тестирования Международного союза конькобежцев вошли пять российских фигуристов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Отбывающую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил фигуристку Камилу Валиеву включили в регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на сезон-2025/26. Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в новые пулы тестирования ISU включены пять российских фигуристов. Кроме Валиевой в этот список вошли Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Аделия Петросян, получившие в середине мая нейтральный статус для участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2026. Эти четверо спортсменов также внесены в регистрируемый пул допинг-тестирования на олимпийский сезон.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

Представительство российских фигуристов в новых международных пулах тестирования по сравнению с предыдущими сократилось на 5 человек. Выбыли из списка Иван Букин, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко и Александра Степанова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.