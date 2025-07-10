Кириленко считает, что пока преждевременно комментировать ситуацию с Касаткиным

Баскетболиста задержали во Франции по подозрению в кибермошенничестве

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с российским баскетболистом Даниилом Касаткиным требует больше деталей, поэтому пока преждевременно делать какие-либо выводы. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"На данный момент преждевременно что-то комментировать, потому что вот только-только узнал про Даниила, - сказал Кириленко. - Необходимо больше времени, чтобы узнать подробности ситуации. Уверен, что все дипломатические службы получат детали в ближайшее время".

Ранее агентство AFP сообщило о задержании Касаткина во Франции. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается данной ситуацией.