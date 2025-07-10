Мусаев посвятил победу в РПЛ владельцу "Краснодара" Галицкому

В прошлом сезоне "Краснодар" впервые стал чемпионом страны

ТАСС, 10 июля. Владелец "Краснодар" Сергей Галицкий сделал все для развития футбольного клуба, поэтому главный тренер команды Мурад Мусаев посвятил ему победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25. Об этом Мусаев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Краснодар" был основан в 2008 году. В 2025 году команда впервые стала чемпионом России.

"Кому посвящаю титул? Сергею Николаевичу, он сделал для меня очень много, и я хотел стать тренером, который подарит ему этот титул, - сказал Мусаев. - Хотя "подарит" - неправильное слово, потому что он сам все это и создал, во главе этого корабля и стоит, переживал все, что за эти годы было связано с клубом. Эта победа - для него".