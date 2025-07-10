Российские пятиборцы выиграли юниорский чемпионат мира по эстафетам

Победителями стали Андрей Бобров и Кирилл Карачин

КАИР, 10 июля. /ТАСС/. Российские пятиборцы Андрей Бобров и Кирилл Карачин стали победителями юниорского чемпионата мира по эстафетам. Соревнования проходят в Египте.

Победительницами женского юниорского чемпионата стали египтянки Жана Аттия и Зейна Амер.

В июле 2023 года пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM) сообщила о том, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии UIPM, что они не связаны контрактами с силовыми органами, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции. В мае 2025 года исполком UIPM принял решение разрешить российским и белорусским нейтральным спортсменам выступить на июльском чемпионате мира по эстафетам.

Соревнования завершатся 13 июля.