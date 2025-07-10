Мусаев назвал незабываемым первый матч на посту тренера "Краснодара"

В той игре "Краснодар" обыграл "Зенит" со счетом 2:1

ТАСС, 10 июля. Матч против петербургского "Зенита" в 2018 году стал незабываемым для главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Мусаев в том матче исполнял обязанности главного тренера. "Краснодар" одержал гостевую победу со счетом 2:1.

"Это было что-то незабываемое. Впервые был на "Газпром Арене", огромном стадионе, "Зенит" тренировал итальянец [Роберто] Манчини, - сказал Мусаев. - Олег Шатов, ушедший к нам как раз из "Зенита", открыл счет, подбежал ко мне и обнял. Для меня, тренера, проводившего первый матч на этом уровне, это было очень важно - когда такой опытный игрок разделяет с тобой радость гола. Мы сразу нашли общий язык, и я рад, что он стал тренером. Мы на связи, как и с Павлом Мамаевым, и с другими ребятами".

"Потом две бронзы, еврокубки, выход в 1/8 финала Лиги Европы, первый в истории клуба выход в группу Лиги чемпионов, первая победа в ней. Но затем был достаточно сложный момент, когда ушел из "Краснодара". Вот там получилась прямо такая проверка на прочность. Когда ты уже начинаешь думать, что, может, идешь каким-то неправильным путем. Момент небольшого выгорания, когда уже не было ни эмоций, ни сил", - добавил он.

Мусаев вернулся в "Краснодар" в марте 2024 года. Под его руководством команда в 2025 году впервые стала чемпионом России.