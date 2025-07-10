Чемпиона мира конькобежца Кулижникова исключили из международного пула допинг-тестирования

Сохранили место в международном пуле допинг-тестирования 8 отечественных конькобежцев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников не включен в международный пул допинг-тестирования на сезон-2025/26. Об этом свидетельствуют документы Международного союза конькобежцев (ISU), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Представительство российских конькобежцев в новых пулах тестирования ISU сократилось на 11 человек. Из списка также выбыли Даниил Алдошкин, Елена Еранина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Михаил Казелин, Екатерина Кошелева, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Павел Таран и Руслан Захаров.

Сохранили место в международном пуле допинг-тестирования 8 отечественных конькобежцев. Это Алиса Беккер, Иван Фруктов, Анастасия Григорьева, Ксения Коржова, Даниил Найденышев, Ирина Сальникова, Александра Саютина и Анастасия Семенова. Все они в середине мая получили нейтральный статус для участия в отборочных на Игры-2026 этапах Кубка мира.

Кулижникову 31 год, в его активе три золотые медали, завоеванные на чемпионатах мира в спринтерском многоборье, и пять - на чемпионатах мира на отдельных дистанциях. Он является обладателем Кубка мира 2015 года в общем зачете и двух малых Кубков мира на дистанциях 500 м и 1 000 м. Кулижников - рекордсмен мира на дистанции 500 м.

В новые пулы допинг-тестирования ISU вошли также 11 представителей российского шорт-трека. Это Семен Елистратов, Петр Котмаков, Алена Крылова, Анна Матвеева, Даниил Николаев, Анна Овчинникова, Иван Посашков, Илларион Сабалдашев, Елена Серегина, Анна Уразова и Анастасия Жеганова. Все они, кроме Елистратова, ранее получили нейтральный статус для участия в предолимпийских отборочных этапах Кубка мира.

Выбыли из международных пулов допинг-тестирования ранее в них входившие российские шорт-трекисты Валентин Кобызев и Павел Ситников.