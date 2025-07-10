Гомельский назвал противной историю с баскетболистом Касаткиным

Заслуженный тренер СССР назвал Даниила Касаткина интересным баскетболистом

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина неприятная. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР по баскетболу Евгений Гомельский.

"Сама история, которая произошла с ним, противная и неприятная. Внешне мне всегда казалось, что он игрок интересный, молодой, который хорошо действует в атаке, - сказал Гомельский. - Но нестабильный. В минувшем сезоне он больше провалился, чем хорошо играл. Я правда с ним мало общался и не знаю, что это за личность, но в плане баскетбола он интересный парень".

Ранее агентство AFP сообщило о задержании Касаткина во Франции. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается данной ситуацией.