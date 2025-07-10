Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

На счету команды 1 518,54 очка

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная России сохранила 35-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На счету команды 1 518,54 очка.

В июне сборная России провела два товарищеских матча. 6 июня россияне дома сыграли вничью с командой Нигерии (1:1), 10 июня российская сборная на выезде со счетом 4:1 переиграла белорусов.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Аргентины, второе место занимает команда Испании, третье - Франции. Также в первую десятку рейтинга вошли сборные Англии, Бразилии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Хорватии.