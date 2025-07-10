Футболист "Зенита" Ерохин хотел бы, чтобы Вендел остался в команде

Ранее сорвался переход игрока в "Ботафого"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Ерохин хотел бы, чтобы бразильский полузащитник Вендел остался в команде, поскольку он является качественным и полезным игроком. Об этом Ерохин рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Он хороший исполнитель, который многое сделал для команды. Был одним из двигателей в предыдущих сезонах. Качественные игроки всегда нужны", - сказал Ерохин.

В августе 2024 года Вендел продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский "Ботафого", который должен был состояться летом. 21 мая стало известно, что Вендел не перейдет в "Ботафого", поскольку сделка сорвалась по геополитическим причинам.

Венделу 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны.