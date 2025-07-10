Что известно о задержании российского баскетболиста Касаткина во Франции

Игрока подозревают в кибермошенничестве

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США, сообщило агентство AFP. Защита пока не получала ордер на его арест от американского ведомства юстиции, сообщил французский адвокат Фредерик Бело. Баскетболиста задержали 23 июня. С этого момента у американской стороны есть 60 дней, чтобы направить ордер Франции.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О задержании и подозрениях

Агентство AFP сообщило о задержании Касаткина во Франции по запросу США.

По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей.

Как отмечает агентство, Касаткин отверг все обвинения.

На слушаниях в парижском суде было решено оставить его под стражей, куда его поместили 23 июня после задержания в столичном аэропорту Шарль-де-Голль.

Отмечается, что в Париж он прибыл, чтобы сделать предложение своей подруге.

США подозревают Касаткина в "сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества".

Американская сторона утверждает, что хакерская сеть, участие в которой приписывают Касаткину, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения в Соединенных Штатах.

Заявления защиты

По словам адвоката баскетболиста Фредерика Бело, Касаткин купил подержанный компьютер и не разбирается в информатике.

Бело ходатайствовал об освобождении баскетболиста под залог, однако получил отказ.

Он также отметил, что защита пока не получала ордер на арест Касаткина от американского ведомства юстиции.

По словам адвоката, у американской стороны есть 60 дней, чтобы направить его Франции.

Бело также выразил уверенность, что защита сможет доказать невиновность Касаткина.

Реакция

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство в Париже занимается ситуацией с задержанием Касаткина.

Ситуация с Касаткиным требует больше деталей, поэтому пока преждевременно делать какие-либо выводы, заявил ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Заслуженный тренер СССР по баскетболу Евгений Гомельский назвал ситуацию с задержанием Касаткина неприятной.

О Касаткине