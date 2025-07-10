Чемпионы мира Арбузов и Каниковский возглавили рейтинг IJF в своих категориях

Инал Тасоев сохранил лидерство в весовой категории свыше 100 кг

ТАСС, 10 июля. Чемпионы мира Тимур Арбузов и Матвей Каниковский поднялись на первые места в рейтинге Международной федерации дзюдо в своих весовых категориях. Обновленная версия рейтинга представлена на сайте организации.

После победы на чемпионате мира Арбузов поднялся на пять строчек в весовой категории до 81 кг, Каниковский поднялся со второй на первую позицию в весовой категории до 100 кг. Инал Тасоев, также завоевавший золото на мировом первенстве в Будапеште, сохранил лидерство в весовой категории свыше 100 кг.

Аюб Блиев, завоевавший на чемпионате мира бронзовую медаль, поднялся на пять строчек и теперь занимает третье место в рейтинге весовой категории до 60 кг. Даниил Лаврентьев, который пропустил турнир из-за травмы, опустился на три позиции и занимает шестое место в весовой категории до 73 кг.