В клубе МБА заявили, что потрясены новостью о задержании баскетболиста Касаткина

По данным агентства AFP, спортсмена подозревают в участии в хакерской группе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб МБА потрясен новостью о задержании бывшего игрока команды Даниила Касаткина. Об этом сообщает пресс-служба МБА.

Ранее агентство AFP сообщило о задержании Касаткина во Франции. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается данной ситуацией.

"Даниил на протяжении четырех лет был одним из ключевых игроков нашей команды в Единой лиге ВТБ и совсем недавно завершил выступление за клуб. Знаем его как очень добропорядочного человека и профессионального молодого спортсмена, по-настоящему увлеченного своим делом. Надеемся на скорейшее разрешение столь явного недоразумения. Настроены для этого сделать все, что в наших силах", - сказано в сообщении клуба.

Касаткину 26 лет, он покинул московский клуб 3 июля 2025 года. Ранее он выступал за команду Университета штата Пенсильвания в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Вместе с МБА Касаткин стал бронзовым призером Кубка России.