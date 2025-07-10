Колосков ожидал, что "Торпедо" не исключат из РПЛ до окончания уголовного расследования

По итогам заседания КДК РФС клуб был исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ожидал, что московский "Торпедо" не исключат из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) до окончания уголовного расследования. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого клуб был исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей.

"Вывод такой, что это очень печально. Честно говоря, я думал, что пока идет расследование и вина задержанных не доказана, выносить такой приговор было бы несправедливо, - сказал Колосков. - Потому что факт нарушения с точки зрения уголовного преследования не был еще доказан. Но такие вещи КДК не рассматривал, а только факты и попытки повлиять на результат, что, как я понял, было доказано. В этой ситуации я полностью согласен с решением КДК об исключении команды из числа участников, поскольку это соответствует регламенту".

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств. Решением КДК Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 10 лет, Соболеву - на пять лет.