Единая лига ВТБ и МБА следят за ситуацией вокруг задержания Касаткина

Игрока подозревают в кибермошенничестве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Единая лига ВТБ и московский баскетбольный клуб МБА, за который ранее выступал Даниил Касаткин, внимательно следят за ситуацией вокруг задержания спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее агентство AFP сообщило о задержании Касаткина во Франции. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается данной ситуацией.

"Единая лига ВТБ и клуб МБА внимательно следят за ситуацией и оказывают всестороннюю поддержку вовлеченным ведомствам и организациям, которые в данный момент оказывают помощь российскому баскетболисту Даниилу Касаткину. Единая лига ВТБ призывает к справедливому рассмотрению дела Даниила Касаткина, обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья", - сказано в сообщении клуба.

Касаткину 26 лет, он покинул московский клуб 3 июля 2025 года. Вместе с МБА Касаткин стал двукратным бронзовым призером Кубка России.