Иванова считает, что исключение "Торпедо" из РПЛ перечеркивает все славное прошлое клуба

Московский клуб наказали за попытку организации договорных игр

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Российского футбольного союза (РФС) об исключении "Торпедо" из числа участников Мир - Российской премьер-лиги перечеркивает все славное прошлое клуба. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, вдова двукратного чемпиона СССР по футболу в составе "Торпедо" и бывшего главного тренера клуба Валентина Иванова Лидия Иванова.

"Огромный пласт жизни в никуда, все это прошлое теперь перечеркнуто. Я много лет была рядом с нашим мощным футболом, в течение многих лет ребята из "Торпедо" входили в сборную СССР. Поэтому мне больно, - сказала Иванова. - Это не только отечественная, но и международная история, и "Торпедо" выглядело достойно и славно. А имена Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, Виктора Шустикова являются достоянием советского футбола. Не могу представить, теперь это все зачеркнуто".

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, по итогам которого клуб был исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей. КДК РФС постановил отстранить совладельца клуба Леонида Соболева и бывшего гендиректора Валерия Скородумова от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей против московской "Родины" (25-й тур, 0:0), екатеринбургского "Урала" (29-й тур, 1:1) и ярославского "Шинника" (32-й тур, 1:0) сроком на 5 и 10 лет соответственно.