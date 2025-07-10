В ФНЛ надеются, что "Торпедо" выступит в Первой лиге

Ранее клуб исключили из РПЛ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выразило надежду, что московское "Торпедо" сохранит профессиональный статус и выступит в Лиге Пари (Первой лиге - второй по силе дивизион чемпионата России - прим. ТАСС) в сезоне-2025/26. Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

Ранее "Торпедо" исключили из числа участников Мир - Российской премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовали на 5 млн рублей. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) постановил отстранить совладельца клуба Леонида Соболева и бывшего гендиректора Валерия Скородумова от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей против московской "Родины" (25-й тур, 0:0), екатеринбургского "Урала" (29-й тур, 1:1) и ярославского "Шинника" (32-й тур, 1:0) сроком на 5 и 10 лет соответственно.

"ФНЛ принимает к сведению решение КДК РФС об исключении "Торпедо" из числа участников РПЛ сезона-2025/26, - сказал Измайлов. - В связи с этим ФНЛ ожидает официального решения бюро исполкома РФС по вопросу возможной ротации команд в рамках розыгрыша Первой лиги сезона-2025/26. Лига готова оперативно реализовать необходимые изменения в соответствии с установленными нормами. ФНЛ выражает надежду, что "Торпедо" сохранит профессиональный статус и выступит в Первой лиге, и подчеркивает заинтересованность в сохранении целостности соревнований и в РПЛ, и во всех соревнованиях, находящихся в управлении ФНЛ".

Ранее президент РПЛ Александр Алаев отметил, что решение касательно освободившегося места в списке участников РПЛ будет принято исполкомом РФС. Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", место "Торпедо" в РПЛ должен занять "Оренбург".