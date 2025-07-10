Академия Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на ледовые шоу

Общая сумма расходов на реализацию проекта - 222,8 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Академия фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на проведение ледовых шоу "Золушка", "Русалочка" и "Белоснежка". Заявка на грант опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 222,8 млн рублей. Срок реализации проекта - с 15 января 2026 года по 30 июня 2027-го.

"Наша основная задача - защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, в том числе через культуру и спорт, так как русская культура и русское искусство - один из оплотов семьи, ее базис, ее опора. Балет и фигуристы языком танца и музыки говорят о традиционных духовно-нравственных ценностях русского народа - любви, душевной чистоте, искренности, вере в чудо, победе добра над злом - все это сегодня, как никогда, важно и нужно нашему обществу, именно это способно сплотить разные поколения, привить нашим детям духовность и умение восхищаться прекрасным, защитить их от чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, насаждаемых извне. Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой - Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности - Герои России", - говорится в обосновании заявки на грант.

"Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта. Музыка обогащает эмоциональное восприятие литературного текста, а ледовая хореография в исполнении талантливых фигуристов многократно усилит эффект и позволит донести заложенные в произведение глубинные вечные смыслы до основной целевой группы проекта. Выступления проходят под музыку Петра Ильича Чайковского, фонограмма предоставлена государственным академическим Мариинским театром оперы и балета", - отмечается в заявке.