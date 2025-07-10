Мусаев рассказал, что на него оказала влияние история хоккейного тренера Тарасова

Тренер "Краснодара" признался, что читал книги многих футбольных и хоккейных тренеров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. История развития отечественной хоккейной школы Анатолием Тарасовым оказала влияние на главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Мурада Мусаева. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Конечно, я читал книги о [Хосепе] Гвардиоле, [Жозе] Моуринью, [Ринусе] Михелсе, [Луи] ван Гале, наибольшее впечатление оставила биография [Карло] Анчелотти и первая книга Алекса Фергюсона. А еще - книга Анатолия Тарасова про хоккей, как он начинал, делал первые шаги, как была изолирована советская хоккейная школа. Где-то были канадцы, а мы - сами по себе. В Союзе был русский хоккей, с мячом, а потом сказали: "Теперь развиваем хоккей с шайбой". А не было ничего. Как тренироваться, какими методами? Все это создали с нуля, и получились две автономные школы, в итоге наша получилась самобытной, и североамериканцы потом тоже у нее что-то брали", - сказал Мусаев.

Под руководством Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948-1950, 1955, 1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973, 1975), сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.