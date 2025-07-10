Российский вратарь "Штурма" Худяков получил травму, упав с велосипеда

Голкипер повредил запястье и выбыл из строя на несколько недель

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский вратарь австрийского футбольного клуба "Штурм" Даниил Худяков получил травму в результате падения с велосипеда по дороге на тренировку. Об этом сообщает пресс-служба "Штурма".

Голкипер повредил запястье и выбыл из строя на несколько недель. Отмечается, что россиянину предстоит операция.

"Даниил отлично развивался здесь, в Граце, и многое сделал, чтобы стать основным вратарем "Штурма". Поэтому эта травма пришлась на очень неудачное время. Тем не менее я убежден, что он не позволит этому сбить себя с пути, будет усердно работать над своим возвращением и скоро снова будет в строю", - сказал спортивный директор "Штурма" Михаэль Паренсен.

Худякову 21 год, он перешел в "Штурм" перед началом прошлого сезона. До этого футболист выступал за московский "Локомотив". За австрийский клуб россиянин сыграл четыре матча, дважды сохранив ворота в неприкосновенности. В прошлом сезоне "Штурм" стал чемпионом Австрии.