Россияне впервые за шесть лет выступят на чемпионате мира по водным видам спорта

Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены возвращаются на главное после Олимпиады событие в мире водных видов спорта - чемпионат мира. С 11 июля по 3 августа турнир пройдет в Сингапуре. Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в турнире шесть лет назад в южнокорейском Кванджу. Возвращение откладывается у хайдайверов и ватерполистов, которым мешают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в командных видах спорта.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года изначально должна была принять Казань, однако по политическим причинам проведение турнира в столице Татарстана было перенесено - вероятнее всего, там он состоится в 2030-е годы. Специально для проведения соревнований в Сингапуре построили крытый 50-метровый бассейн, который соответствует олимпийским стандартам.

В минувшем декабре российские пловцы впервые после трехлетнего перерыва выступили на чемпионате мира, но на короткой воде - в 25-метровом бассейне. Главным героем в Будапеште стал Мирон Лифинцев - 19-летний уроженец Выборга, завоевавший на турнире 5 золотых медалей, две из которых на личных дистанциях (50 и 100 м на спине). Восходящая звезда российского спорта тогда скромно оценил свой результат, отметив, что главное - выступление на чемпионате мира в Сингапуре, куда, в отличие от Будапешта, приедет практически вся мировая элита плавания.

Компанию Лифинцеву в борьбе за медали чемпионата в команде российских пловцов составят рекордсмены мира Климент Колесников (спина) и Евгения Чикунова (брасс), многократный призер турнира Андрей Минаков (баттерфляй), Илья Бородин (комплексное плавание), Кирилл Пригода (брасс). Всего в турнире примут участие 30 российских пловцов, в том числе в эстафетах. На кону 42 комплекта наград, они будут разыграны с 27 июля по 3 августа.

В Кванджу российская команда в соревновании пловцов заняла четвертое место с тремя золотыми, семью серебряными и шестью бронзовыми наградами.

Интрига в синхронном плавании

Впервые после Олимпиады в Токио на большой турнир возвращаются российские синхронистки. С 18 по 25 июля они поборются за 11 комплектов наград, из них два - в мужском соло, еще два - в микст-дуэтах.

Российские синхронистки в олимпийских дисциплинах - дуэтах и группах - на главных турнирах сезона не проигрывали более 25 лет. Сейчас их гегемония может пошатнуться. Виной тому изменившиеся правила и молодой состав, в котором не осталось титулованных спортсменок, последней из них была Светлана Колесниченко.

Самый опытный в команде - четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. Ожидается, что в микст-дуэтах в паре с ним будут выступать поочередно Майя Гурбанбердиева и Олеся Платонова. В дуэтах заявлены Татьяна Гайдай и Майя Дорошко, в произвольной программе, по их словам, они предстанут в образе психов.

В группах за российскую команду выступят Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Анастасия Шмидт. Их основными конкурентами будут команды Китая и Испании.

Нельзя исключать провокаций со стороны украинской команды - весной на этапе Кубка мира в Египте ее представительницы не стали пожимать руки россиянкам во время церемонии награждения.

Перепрыгнуть китайцев

Параллельно с плаванием будут идти соревнования по прыжкам в воду. В этом виде соревновательной программы будут разыграны 13 комплектов наград. Стереотипный прогноз - все золото заберут китайские спортсмены. Впрочем, в отличие от Олимпиад, на чемпионатах мира нередко происходят сенсации и победителями становятся представители других стран.

У российских прыгунов в воду тоже есть шанс на медали. В составе команды именитые спортсмены: призеры чемпионата мира Кристина Ильиных (трамплин 3 м), Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина (обе - вышка), чемпионка Европы Анна Конаныхина (вышка 10 м), олимпийский призер Александр Бондарь (вышка), многократный чемпион Европы Никита Шлейхер.

На чемпионате мира 2023 года китайские прыгуны завоевали 12 из 13 золотых наград, год спустя в Дохе отдали соперникам уже 4. Впрочем, тот турнир пришелся на олимпийский год (в связи с пандемией коронавируса график чемпионатов мира сдвинулся и вместо раза в два года после Игр в Токио он проходил ежегодно), поэтому все силы китайская сборная бросила на успех в Париже. Результат там был показан стопроцентным - все восемь олимпийских золотых медалей уехали в КНР.

Открытая книга

Первыми из россиян на чемпионате мира выступят представители плавания на открытой воде. Соревнования пройдут с 15 по 20 июля. От России на турнир поехали Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин.

В программе семь медальных соревнований, впервые чемпионы мира определятся в спринте - на мужской и женской 3-километровых дистанциях. На что способны российские спортсмены - загадка, даже для тренеров сборной.

Заплывы пройдут в акватории острова Сентоса. Год назад там произошла экологическая катастрофа - в результате столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии - уже к осени весь мазут был собран, так что качество воды у организаторов и спортсменов опасений не вызывает. Что разительно отличает эту историю от той, что произошла год назад на Олимпиаде с соревнованиями в парижской реке Сена, вода в которой не всегда соответствовала санитарным нормам.

Факты

В Сингапуре выступят более 2,5 тыс. спортсменов из 210 стран и территорий, россияне и белорусы - в нейтральном статусе. Перед стартом турнира условия их допуска еще раз смягчили - был снят запрет на общение с представителями СМИ.

В турнире примут участие звезды мирового плавания, многократные олимпийские чемпионы и призеры: француз Леон Маршан, канадка Саммер Макинтош, американка Кэти Ледеки, итальянец Томас Чеккон, австралийка Кэйли Маккиоун.

Призовой фонд чемпионата составляет $6 млн.