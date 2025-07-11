Бобслеистов из России Лаптева и Подобаеву включили в международный пул допинг-тестирования

Российские бобслеисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных стартах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские бобслеисты Алексей Лаптев и Арина Подобаева вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

"В международный пул допинг-тестирования включили двух россиян, - сказал Пархоменко. - Речь идет о бобслеистах Алексее Лаптеве и Арине Подобаевой".

Оба бобслеиста - разгоняющие. Лаптев - двукратный чемпион России - 2025, Подобаева является обладательницей золота последнего чемпионата страны в женских двойках.

В пул допинг-тестирования IBSF на сезон-2024/25 входили два российских спортсмена, в сезоне-2023/24 - девять.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине.