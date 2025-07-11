Дацик находится в зоне СВО и не планирует возвращаться в спорт

В 2024 году он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик продолжает службу в зоне специальной военной операции (СВО) и не планирует возобновлять карьеру. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

В 2024 году Дацик подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

"Вячеслав выполняет задачи в зоне СВО. Пока он не планирует возобновлять карьеру", - сказал собеседник агентства.

Дацику 45 лет. В активе спортсмена 8 побед (4 нокаутом) и 4 поражения в профессиональном боксе. Также на счету бойца 14 побед и 18 поражений в ММА.